В Запорожской области на трассе грузовик протаранил маршрутку, погибли пять человек – большинство из них дети

В пятницу, 10 августа, а трассе Харьков-Симферополь в районе села Каменское Запорожской области столкнулись грузовик и маршрутка.

Об этом со ссылкой на ГСЧС передает портал 061.ua.

«По предварительной информации КамАЗ ехал в сторону Васильевки, а маршутка - в направлении Запорожья. У грузового авто, как одна из версий, отказало рулевое управление, и он на полной скорости врезался в маршрутку», - говорится в сообщении.

По имеющейся на данное время информации, в результате ДТП погибли, по меньшей мере, пять человек, четверо из которых дети.

Напомним, 20 июля на трассе Киев – Одесса возле поселка Кривое Озеро микроавтобус сообщением Одесса – Гомель врезался в грузовик, который стоял с правой стороны проезжей части из-за неисправности. По данным полиции, в ДТП погибло пятеро человек, 12 пассажиров были направлены в медучреждение, три из них в тяжелом состоянии.