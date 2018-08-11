За сутки николаевские спасатели 13 раз тушили пожары сухой травы и мусора

За сутки 9 августа спасатели 13 раз тушили пожары в экосистемах в 10 районах области и в Николаеве.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

В ГСЧС отмечают, что горела сухая трава, камыш, мусор, сено и солома в Витовском, Снигиревском, Веселиновском, Березанском, Домановском, Новобугском, Николаевском, Еланецком, Вознесенском, Врадиевском районах области и в Николаеве.

Все эти пожары охватили открытые территории площадью более 11, 5 гектар.

Самыми распространенными причинами возгораний является неосторожное обращение с огнем взрослых и детей, сжигание мусора вблизи жилых домов, лесных массивов, искры из выхлопных труб автотранспорта, молнии, самовозгорание промасленного обтирочного материала, эффект фокусировки солнечных лучей на стекле и консервные банки, оставленных людьми на природе. Даже брошенный окурок или спичка могут стать причиной масштабного пожара.

Спасатели призывают граждан беречь себя и природу, придерживаться привил безопасного поведения с огнем, а в случае пожаров сообщать на линию 101.

Напомним, что в Вознесенске ночью горели три автомобиля и в одном из случаев не исключают поджог.