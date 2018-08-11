В пятницу, 10 августа, в Николаеве из-за неосторожного курения возник пожар в частном доме.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В 14:41 спасателям сообщили о пожаре жилого дома на территории частного домовладения по улице Свободной. Прибывшие два отделения 5 Государственной пожарно-спасательной части и дежурная смена оперативно-координационного центра выяснили, что горит крыша здания, повреждены межэтажные перекрытия и балки.

Уже в 15:00 пожар удалось локализовать, а в 15:45 - ликвидировать на площади 30 квадратных метров. Также спасатели не допустили распространение огня на рядом расположенный жилой дом и хозяйственную постройку.

Всего к тушению привлекалось 3 единицы техники и 9 человек личного состава. Причиной пожара послужила неосторожность при курении.

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