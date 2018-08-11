Ночью в центре Николаева произошла драка – один из участников потерял сознание и упал на дорогу

В субботу, 11 августа, в Николаеве на проспекте Центральном подрались двое мужчин. Один из них потерял сознание и упал на проезжую часть.

Об этом сообщает 0512.

Так, в ходе драки, один из нападавших ударил мужчину и тот, потеряв сознание, упал на проезжую часть. Отмечается, что оба участника конфликта были пьяны.

На месте происшествия прибыли сотрудники патрульной полиции и вызвали скорую помощь. Медики оказали мужчине первую помощь и доставили пострадавшего в больницу. Сейчас обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в Николаеве «маршрутчик» избил пассажира за замечание о превышении скорости.