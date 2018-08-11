На автодороге «Киев-Чоп» столкнулись грузовик и молоковоз – погиб один человек, второго с ожогами госпитализировали

В субботу, 11 августа, около 6:20 на автодороге «Киев-Чоп» столкнулись грузовик и молоковоз.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Ровенской области.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля «DAF 95», двигаясь в направлении Львова, в селе Птичья столкнулся с автомобилем «ГАЗ» (молоковоз) под управлением 41-летнего жителя села Старая Носовица Дубенского района, который выезжал со второстепенной дороги. В результате столкновения грузовик «DAF» загорелся.

В пожаре погиб водитель грузовика. Еще один водитель, 41-летний житель Житомирской области, не пострадал. Водителя молоковоза предварительно с термическими ожогами 20% тела госпитализировали в реанимационное отделение больницы.

Отмечается, что работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям оперативно ликвидировали пожар. Также на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты. Движение на этом участке затруднено. Полицейские организовали объезд для легковых автомобилей, грузовые - ждут.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области на трассе грузовик протаранил маршрутку, погибли пять человек – большинство из них дети.