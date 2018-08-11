В Коблево гражданин Белоруссии перерезал себе горло осколком стекла

Фото: иллюстрация из интернета В Коблево в пятницу, 10 августа, 30-летний гражданин Белоруссии перерезал себе горло осколком стекла.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Так, мужчина отдыхал в компании друзей и вдруг закрылся в автомобиле и начал резать себе вены. Когда друзья уговорили его выйти, мужчина выбежал из машины и разбил головой окно соседнего дома.

После мужчина взял кусок разбитого стекла и перерезал себе горло. Прибывшие врачи констатировали его смерть. Отмечается, что в Коблево он приехал один, без семьи.

По словам собеседника издания в полиции, люди из окружения мужчины рассказали, что он принимал алкоголь уже пять дней подряд.

Ранее сообщалось, что житель Житомира убил восьмилетнюю дочь, после чего покончил жизнь самоубийством – машину с их телами нашли в лесополосе.