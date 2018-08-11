На антиправительственном митинге в Бухаресте пострадало 440 человек – Генпрокуратура открыла дело против силовиков

Во время антиправительственного митинга в Бухаресте пострадало 440 человек. Генпрокуратура Румынии открыла уголовное дело относительно действий правоохранителей.

Об этом сообщает Европейская правда, ссылаясь на Romania TV.

Напомним, что накануне более ста тысяч человек требовали отставки правительства Румынии - произошли столкновения с правоохранителями.

Так, президент Румынии Клаус Йоханнис попросил Генпрокуратуру оценить законность вмешательства сил правопорядка и установить личности и степень ответственности причастных к насильственному подавлению протестов в Бухаресте.

В ответ в Генпрокуратуре заявили об открытии дела относительно вмешательства жандармов и их роли в инцидентах на площади Победы в Бухаресте. Также расследованием займётся военная прокуратура.

В свою очередь жандармерия Бухареста уже сообщила, что получила указание применить силу против протестующих от столичного префекта.

Ранее сообщалось, что в сети появилось видео с высоты птичьего полёта, как в Минске разгоняли акцию ко Дню воли.