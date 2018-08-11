В Киеве произошла массовая драка со стрельбой – с места происшествия сбежали даже с огнестрельным ранением

В Киеве в пятницу, 10 августа, возле автовокзала произошла драка со стрельбой.
Об этом сообщает Киев Оперативный.
Инцидент произошел на улице Симона Петлюры, вблизи автовокзала. В результате конфликта пострадало 4 человека, из которых двое - случайные свидетели. Одного из них госпитализировали с огнестрельным ранением.
Отмечается, что все участники драки сбежали, даже те, кто был госпитализирован. В сообщении говорится, что по непроверенной информации, это был передел сфер влияния на пассажирские перевозки.
Стоит отметить, что полиция опубликовала официальное сообщение относительно произошедшего, однако сейчас оно недоступно.
Ранее сообщалось, что в центре Николаева конфликт между компаниями закончился стрельбой.