В Киеве произошла массовая драка со стрельбой – с места происшествия сбежали даже с огнестрельным ранением

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В Киеве в пятницу, 10 августа, возле автовокзала произошла драка со стрельбой.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Инцидент произошел на улице Симона Петлюры, вблизи автовокзала. В результате конфликта пострадало 4 человека, из которых двое - случайные свидетели. Одного из них госпитализировали с огнестрельным ранением. 

Отмечается, что все участники драки сбежали, даже те, кто был госпитализирован. В сообщении говорится, что по непроверенной информации, это был передел сфер влияния на пассажирские перевозки.

Стоит отметить, что полиция опубликовала официальное сообщение относительно произошедшего, однако сейчас оно недоступно

Ранее сообщалось, что в центре Николаева конфликт между компаниями закончился стрельбой.

Людмила Жерновская

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