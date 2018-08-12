В Николаеве таксист сбил пожилую женщину – пострадавшая в больнице

В Николаеве, в Корабельном районе, около 21:15 в субботу, 11 августа, водитель такси сбил 88-летнюю пожилую женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте, в 10 метрах от регулируемого пешеходного перехода.

Об этом сообщают на сайте Корабелов.инфо.

Автомобиль Volvo ехал по проспекту Богоявленскому со стороны «Жуковского кольца» в направлении Шикоробальского путепровода. Полицейские сообщили, что водитель зацепил пожилую женщину, которая переходила дорогу, зеркалом заднего вида. Это произошло у пересечения проспекта с улицей 295-ой Стрелковой Дивизии, недалеко от пешеходного перехода.

Пострадавшая была доставлена в БСМП. По предварительным данным, у нее - перелом шейки бедра.

Напомним, 6 июня, в Николаеве на пересечении улицы Большая Морская и улицы Лягина автомобиль «Mitsubishi Galant» на пешеходном переходе сбил 6-летнюю девочку и ее бабушку.