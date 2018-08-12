В Ровно неизвестные разбили стекла в «Жигулях» дрифтеров, которые мешали людям спать

В Ровно неизвестные в балаклавах разбили стекла в автомобилях так называемых дрифтеров, которые мешали спать местным жителям.

Об этом на своей странице в Facebook написала журналистка Инна Билецкая.

«Версий случившегося у Экватора в этот вечер много и все они разные. Дрифтеры говорят, что просто стояли на стоянке и хотели уехать, но на них напали неизвестные в балаклавах и разбили машины. По моей информации, непроверенной, это были ребята из Нацкорпуса».

«Полицейские говорят, что пытались помочь конструктивному диалогу между жителями, которым мешают дрифтеры спать, и дрифтерами, которые мешают жителям спать, но в какой-то момент водитель микроавтобуса перескочил через бордюр и начал дрифтовать, затем бежал со стоянки, катая полицейского на капоте. Кто бил машины, говорят, не установили. Как раз на капоте катались. Водитель микроавтобуса, который катал на капоте полицейского, сидит в патрульной машине, дает показания и говорит, что не дрифтовал», - сообщила Билецкая.

Напомним, что ранее в Ровно пьяный водитель без прав устроил ДТП и угрожал убить журналистку.