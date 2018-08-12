В США сотрудник авиакомпании угнал самолет и разбился на пустынном острове

В международном аэропорту Сиэттл-Такома (штат Вашингтон, США) сотрудник авиакомпании угнал пустой самолет и затем разбился неподалеку от города. Это произошло вечером 10 августа.

Об этом сообщает «Медуза».

29-летний мужчина, имя которого официально не называлось, угнал турбовинтовой самолет Bombardier Q400 авиакомпании Horizon Air, вмещающий 76 пассажиров. В компании заявили, что самолет не готовился к штатному вылету; угонщик – сотрудник авиакомпании, который занимался обслуживанием самолетов на земле – поднял его в воздух без разрешения диспетчеров.

Полет Bombardier видело множество людей – по словам очевидцев, самолет летал кругами в районе залива Пьюджет и выполнял опасные фигуры. Как сообщил представитель шерифа округа Пирс, через несколько минут после его взлета с базы в Портленде взлетели два истребителя F-15, чтобы «уберечь людей на земле». Истребители также видны на видеозаписях.

Через полтора часа после взлета самолет разбился, упав на небольшой малообитаемый остров в заливе. Данных об обстоятельствах падения пока нет. О пострадавших на земле в результате крушения неизвестно. Представитель шерифа заявил, что у пилота были суицидальные наклонности и случившееся никак не связано с терроризмом. Расследованием инцидента займется ФБР.

На ютьюбе появились записи переговоров угонщика с диспетчером, который называл его именем Рич. Диспетчер (пилот обращался к нему как к Эндрю) предложил Ричу сесть на военном аэродроме поблизости, но тот ответил, что опасается:

- Я думаю, что и там что-нибудь испорчу. И у них, вероятно, есть противовоздушное вооружение!

Угонщик также предположил, что его ждет пожизненное заключение, и поинтересовался у Эндрю, даст ли Alaska Airlines (материнская компания Horizon Air) ему должность пилота в случае удачного приземления. Эндрю несколько раз повторил, что пытается найти для него безопасное место посадки; помимо военного аэродрома он допустил, что Рич может сесть на воду в заливе Пьюджет. В какой-то момент Рич сказал, что ему нужны координаты косатки, которая плавает с мертвым детенышем в районе Западного побережья США уже более двух недель.

- Множество людей переживают за меня. Они будут разочарованы, когда услышат, что я сделал это. Я хотел бы извиниться перед каждым. Просто сломанный парень с парой разболтавшихся винтов, - сказал угонщик диспетчеру.

- Наши сердца – с семьей погибшего, как и со всеми сотрудниками Alaska Air и Horizon Air», - заявила глава компании Horizon Air Констанс фон Мюлен.

Напомним, что ранее в Мексике разбился самолет с сотней пассажиров на борту – чудом никто не погиб.