На борту задержанного в Херсоне судна находятся 12 моряков из России

На борту задержанного в Херсонском порту российского танкера «Механик Погодин» находятся 12 российских моряков.

Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова телеканалу 112, сообщает ЛИГА.

— Он (капитан судна) читал, что написала Москалькова (российский омбудсмен Татьяна Москалькова) на сайте, и подтвердил эту информацию, - сказала она.

Отметим, ранее Москалькова заявила, что на корабле находятся 12 российских моряков, они не покидали судна, у них есть продукты, вода и медикаменты.

Денисова сообщила также, что капитан танкера попросил общаться по поводу ареста с пресс-службой собственника судна.

— Я говорила с капитаном, я выяснила обстоятельства, как они там себя чувствуют. Он сказал, что это неизвестный телефон и он не может разговаривать, поэтому предложил, чтобы эти разговоры были через пресс-службу владельца судна, - рассказала омбудсмен.

Ранее сообщалось, что в Херсонском морском торговом порту сотрудниками СБУ было задержано судно «Mekhanik Pogodin», принадлежащее российской компании, которая внесена в санкционный список СНБО.