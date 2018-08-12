В Николаеве пьяный водитель врезался в седельный тягач и разбил свою машину

В Николаеве, в микрорайоне Варваровка 12 августа в ДТП попали три автомобиля – «ВАЗ», седельный тягач и кроссовер «Suzuki».

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил очевидец случившегося.

По имеющимся данным, водитель «ВАЗа» сначала зацепил «Suzuki», а затем по касательной врезался в седельный тягач. Кроссовер и тягач стояли на светофоре, остановившись на красный свет.

По предварительным данным, водитель «Жигулей» находится в состоянии алкогольного опьянения, у него разбито лицо. Все три автомобиля получил механические повреждения, больше всего досталось «Жигулям». На месте происшествия из-за аварии образовалась пробка.

В пресс-службе патрульной полиции Николаевской области «Преступности.НЕТ» подтвердили, что водитель «Жигулей» находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина отказался пройти освидетельствование, на него составили административный протокол, который передадут в суд.

Напомним, что в Ровно пьяный водитель без прав устроил ДТП и угрожал убить журналистку.