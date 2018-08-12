На Николаевщине из-за замыкания проводки прямо в гараже загорелся автомобиль

11 августа в селе Висунск Березнеговатского района Николаевской области прямо в гараже загорелся автомобиль. Причина – замыкание электропроводки.

Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС Украины в Николаевской области.

Сигнал о пожаре поступил спасателям в 13.49. Огонь заметили соседи. Сами же хозяева только вернулись из города и поставили машину в гараж.

По прибытию спасателями 9 Государственной пожарно-спасательной части выяснено, что горит гараж вблизи частного дома, внутри которого находился автомобиль марки «ВАЗ 2170 Приора». Пожар был локализован в 14.13, ликвидирован в 15.45. Пожарным удалось спасти жилой дом, летнюю кухню, хозяйственное здание.

По предварительным данным пожар возник в самой машине, из-за замыкания электропроводки. Дальнейшие обстоятельства выясняли сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, 10 августа, в Николаеве из-за неосторожного курения возник пожар в частном доме.