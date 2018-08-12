На Житомирщине в озере утонули два 10-летних мальчика

В Житомирской области в озере утонули два 10-летних мальчика.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Житомирской области.

Согласно сообщению, трагедия произошла сегодня около 12:00 в водоеме в селе Оленичи Овручского района.

Тела детей в воде неподалеку от берега заметил 16-летний парень, проходивший мимо озера. Он бросился в водоем и по очереди достал мальчишек, однако те уже были уже без признаков жизни.

Как выяснили спасатели, погибшими оказались двое детей 2008 года рождения, жители соседнего села Хлопляни.

Сейчас все обстоятельства трагического происшествия устанавливают правоохранители.

Напомним, 7 августа, на водоемах Николаевщины нашли тела трех утопленников.