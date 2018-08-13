В Одесской области «маршрутка» столкнулась с грузовиком – погиб водитель, пострадали 7 пассажиров

В Одесской области в понедельник ночью, 13 августа, на автодороге Киев-Одесса в результате столкновения микроавтобуса и грузовика погиб водитель «маршрутки» и пострадали его семеро пассажиров.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Одесской области.

Сообщение о ДТП в Великомихайловском районе на 390-м километре автодороги Киев-Одесса поступило спасателям в 03:49.

По прибытию на место происшествия, спасатели с помощью специального инструмента достали погибшего водителя из микроавтобуса.

В микроавтобусе находилось 14 пассажиров. Семеро пострадавших с разными травмами доставлены в медицинские учреждения.

Причины происшествия устанавливаются.

Напомним, в Запорожской области на трассе грузовик протаранил маршрутку, в результате чего погибли один взрослый и четверо детей.

А ранее, 20 июля на трассе Киев – Одесса возле поселка Кривое Озеро микроавтобус сообщением Одесса – Гомель врезался в грузовик, который стоял с правой стороны проезжей части из-за неисправности. По данным полиции, в ДТП погибло пятеро человек, 12 пассажиров были направлены в медучреждение, три из них в тяжелом состоянии.

Как известно, после смертельных ДТП с участием пассажирского автотранспорта на Николаевщине и Житомирщине МВД обещало ужесточить контроль скорости и увеличить количество постов на дорогах.