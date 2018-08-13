В Вознесенске сработала сирена об аварии на ЮУАЭС – уже после сигнала жителям сообщили, что это были учения

В Вознесенске в понедельник, 13 августа, сработала сирена об аварии на Южно-Украинской АЭС, а жителям уже после сигнала начали сообщать о том, что это были внеплановые учения.

Об этом свидетельствуют сообщения на сайтах ЮУАЭС и Вознесенского горсовета.

«13 августа в г. Вознесенске проходит внеплановая тренировки на случай аварии на Южно-Украинской АЭС. В частности, проверяется система оповещения населения. Голосовые сообщения об аварии было протранслировано в рамках указанной тренировки», – говорится в сообщении атомной станции.

Подобное сообщение о уже прошедшем сигнале появилось 13 августа и на сайте мэрии Вознесенска.

«Уважаемые вознесенцы! Сегодня по городу по системе голосового оповещения вы могли услышать информацию об аварии на Южно-Украинской АЭС. Просим сохранять спокойствие! Проводятся внеплановые учения на условную аварию на Южно-Украинской АЭС!» – сообщили в горсовете.

На атомной электростанции отмечают, что 13 августа ЮУАЭС работает в штатном режиме, работают второй и третий энергоблоки. На первом продолжается планово-предупредительный ремонт.

Радиационный фон на промплощадке АЭС находится на уровне естественных фоновых значений, замеренных до пуска станции. 13 августа он составляет 9 сотых микрозиверта в час.

Тем временем жители города уже начали обсуждать «аварию» в соцсетях.

Напомним, что на Южно-Украинской АЭС проводили обыски из-за закупки неэффективной системы пожаробезопасности, которая могла привести к катастрофе. Позже СБУ провела повторный обыск на ЮУАЭС в рамках производства о закупке некачественного кабеля, в результате чего был задержан подрядчик.