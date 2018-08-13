В Херсоне в торговом центре «Фабрика» обрушилась часть стеклянного потолка

В Херсоне на ТРЦ «Фабрика» обрушилась часть стеклянного потолка.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы.

Очевидец рассказал, что в результате падения части стеклянного потолка никто не пострадал. Работники торгового центра оградили место происшествия от посетителей.

Пользователи соцсетей отмечают, что обрушение части потолка произошло из-за старости конструкции.

Напомним, ранее Гройсман поручил проверить все ТРЦ, кинотеатры и школы на предмет пожарной безопасности после трагедии в российском Кемерово, где из-за пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.