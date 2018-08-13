В Николаеве перевернулся «Daewoo Matiz» после столкновения с «Chevrolet» – пострадали трое детей и трое взрослых

В Николаеве в понедельник, 13 августа, в результате столкновения «Daewoo Matiz» и «Chevrolet Aveo» в районе пересечения проспекта Богоявленского и улицы Волоградская пострадали трое детей и трое взрослых.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

Водитель «Daewoo Matiz» выезжала с автозаправочной станции на проспект Богоявленский. Таким образом «Daewoo Matiz» оказался посредине проезжей части.

Водитель «Chevrolet», который двигался со стороны кольца в направлении улицы Менделеева, не смог уйти от препятствия и протаранил передней частью кузова левую сторону «Daewoo Matiz».

От удара «Daewoo» перевернуло на крышу. В тот момент в этом автомобиле находилось трое взрослых и трое детей. В результате ДТП они получили травмы пока неизвестной степени и их госпитализировали в медучреждения.

В отделе коммуникаций ГУНП в Николаевской области позже уточнили, что в результате происшествия пострадали 37-летняя водитель«Daewoo Matiz» и пятеро пассажиров, среди которых одна семилетняя и двое десятилетних детей. 28-летний водитель Chevrolet Aveo не пострадал.

Информация о дорожно-транспортном происшествии внесена в ЕРДР по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»).

Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Фото: Viber-канал «ДТП и дороги Николаева и области», ГУ Нацполиции в Николаевской области.

Напомним, на Черниговщине перевернулся автобус с детьми, пострадали восемь человек.