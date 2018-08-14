В селе на Николаевщине из-за детской игры со спичками горел сеновал

В селе Нововладимировка Казанковского района Николаевской области из-за детской игры со спичками горел сеновал.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В воскресенье, 12 августа, в 9:23 спасателям сообщили о пожаре сеновала на территории частного домовладения по улице Набережной. Прибывшее дежурное отделение 17 Государственной пожарно-спасательной части выяснило, что огнем охвачен сеновал, построенный из шифера по деревянной обрешетке.

В 10:10 пожар локализовали, а в 11:15 - ликвидировали его на площади 150 квадратных метров. Отмечается, что пожарным удалось не допустить распространения пламени на расположенный рядом жилой дом и хозяйственную постройку. По словам хозяина, пожар возник из-за игры его шестилетнего сына со спичками.

От ГСЧС привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники. Также на месте работали аварийные бригады ОАО «Николаевгаз», «Николаевоблэнерго» и сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в Николаеве из-за неосторожного курения загорелся дом.