На Николаевщине под колеса «ВАЗ» угодил пьяный пешеход

В Арбузинском районе, неподалеку от Южноукранска, вечером 13 августа водитель «ВАЗ» совершил наезд на пьяного пешехода, личность которого еще не установили.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Происшествие случилось около 23:00 на 105-м километре автодороги Н-24 «Благовещенское - Николаев».

По предварительным данным, 60-летний водитель «ВАЗ-2102» не справился с управлением и совершил наезд на пешехода, который двигался вдоль проезжей части.

В результате дорожно-транспортного происшествия неустановленного пешехода с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение. Предварительно известно, что пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские устанавливают личность травмированного мужчину и обстоятельства ДТП.

По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, в Николаеве иномарка на проспекте сбила мужчину – пешеход оказался пьян.