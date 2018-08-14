В Лондоне автомобиль протаранил ограждение парламента, есть пострадавшие

Во вторник, 14 августа, в центре Лондона автомобиль протаранил защитный барьер вокруг парламента.

Об этом сообщает BBC.

В результате происшествия пострадали несколько пешеходов, однако их точное количество не уточняется. Водитель автомобиля был задержан сотрудниками полиции.

Сейчас близлежащие кварталы оцеплены десятками вооруженных правоохранителей.

Breaking: Big armed police response to car which has cashed into Parliament barriers we are now being moved back pic.twitter.com/rYAqExq6rn — Vincent McAviney (@VinnyMcAv) 14 августа 2018 г.

Напомним, в Лондоне, в ночь на 4 июня 2017 года, фургон въехал в людей на Лондонском мосту, после чего из автомобиля вышли три человека и напали на прохожих с ножами в районе рынка Боро-маркет.

Всех троих убили полицейские. Как сообщается, на террористах были муляжи бомб. Ответственность за атаку взяло «Исламское государство». В результате теракта погибли 7 человек, еще 48 ранены.

Позже полиция опубликовала видео спецоперации по ликвидации террористов ИГИЛ в Лондоне.