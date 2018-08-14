В Ровно пьяные футболисты клуба «Верес» избили таксиста, отказавшись ему платить

Трое профессиональных футболистов клуба Второй лиги чемпионата Украины - ровенского «Вереса» в ночь на 11 августа избили таксиста у себя в городе, отказавшись платить за предоставленную услугу.

Об этом сообщается на официальном сайте патрульной полиции Ровно в Facebook, передает «NikSport».

В патрульную полицию обратился водитель такси. Вскоре были найдены и нападавшие, которые были опознаны потерпевшим, хотя подозреваемые и отрицали свою вину.

«21-летних и 25-летнего жителей патрульные задержали, освидетельствовали на состояние алкогольного опьянения в медицинском учреждении и передали следователям для установления обстоятельств дела и привлечения виновных к ответственности. Они были в состоянии опьянения, каждый из них надул больше одного промилле (норма в Украине – не более 0,2 промилле, – ПН)», - сообщила инспектор патрульной полиции области Александра Холова.

Позже местные СМИ опознали в нападавших игроков «Вереса» - Антона Котляра, Виктора Барабаша и Дмитрия Заикина. В полиции подтвердили их имена и даты рождения.

В клубе оперативно отреагировали на инцидент и на своем официальном сайте объявили о расторжении контрактов со всеми тремя исполнителями «за нарушение спортивного режима, нарушение условий контракта и попытку скрыть свое участие в инциденте».

Отметим, «Верес» во Второй лиге ЧУ занимает последнее, десятое место, набрав в четырех стартовых матчах лишь одно очко.

Напомним, ранее ультрас черкасского «Днепра» избили директора и руководящий состав ФК «Полтава».