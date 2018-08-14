На Николаевщине водитель «Lanos» слетел с дороги и въехал в дерево – автомобиль после ДТП сгорел

Возле села Заселье Витовского района во вторник утром, 14 августа, сгорел легковой автомобиль после столкновения с деревом.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.
Сообщение о том, что на трассе Т-15-08 «Калиновка-Снигиревка-Березнеговатое» произошло дорожно-транспортное происшествие поступило спасателям в 09:38.
Водитель «Daewoo Lanos» во время движения слетел в кювет, столкнулся с деревом и загорелся. До прибытия спасателей очевидцы происшествия помогли пострадавшему водителю 1984 года рождения выбраться из автомобиля.
Скорая медицинская помощь госпитализировала пострадавшего в лечебное учреждение Николаева.
Пожарные в 09:52 локализовали пожар площадью 5 квадратных метров, а в 09:57 – ликвидировали огонь.
На месте работали 16-я Государственная пожарно-спасательная часть и местная пожарная охрана «Первомайское». Обстоятельства происшествия выясняли сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, на Николаевщине вблизи поселка Кривое Озеро в результате ДТП сгорела «Волга»