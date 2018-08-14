В Николаеве неподалеку от Лесковой снова произошел порыв канализации – в водоканале говорят, что это была закупорка

В Николаеве, на пересечении переулка Судостроителей и улицы Кузнечной в прорвало канализационную трубу – сточные воды текут по нескольким кварталам.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили местные жители.

По состоянию на утро 14 августа дороги местами высохли, однако продолжают оставаться большие лужи. Судя по ним, стоки текли аж под мост.

В комментарии «Преступности.НЕТ» генеральный директор КП «Николаевводоканал» Борис Дуденко отметил, что это может быть закупорка труб. Как утверждает директор, люди сами часто используют канализацию, как мусорное ведро. Однако Дуденко добавил, что новый порыв – это следствие аварии на улице Лескова.

— Скорее всего, это была банальная закупорка. Либо оторвало где-то кусок бетона, либо же пришел какой-то мусор, потому что жители города пользуются канализацией, как мусорным баком. Почему? Все это само собой закончилось через час. То есть все, на утро не вытекало ничего. Но скажу больше – это следствие аварии на улице Лескова. Мы пропускаем стоки из трубы 1200 диаметром 600, отрегулировали насосные станции таким образом, чтоб не было пиковых сбросов, они работают в плавном режиме, все хорошо, но лето, жарко, потребление воды возрастает и в какие-то моменты все-таки не справляется.

Директор водоканала заверил, что до конца недели проблема будет решена.

— Есть техническое решение, сегодня мы встречаемся с подрядчиком, его окончательно согласовываем и я так думаю, что до конца недели вопрос даже с минимальными вытоками на переулке Судостроителей будет закрыт, - сказал Борис Дуденко.

Напомним, 30 апреля в Николаеве из-за аварии канализационной системы жители домов по улице Лесковая окапывались и обкладывали дома мешками с песком, так как к ним во дворы текли фекалии. Выяснилось, что на полную замену разрушенного участка канализации нужно более 20 миллионов гривен. Работы по укладке нового коллектора начались 6 июня.