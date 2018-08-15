На Николаевщине произошел пожар частного дома – огнем охватило комнату и перекрытие

Фото из Интернета В понедельник, 13 августа, в селе Кумари Первомайского района произошел пожар на территории частного домовладения.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 12:36 на линию от очевидцев поступило сообщение о пожаре частного жилого дома на улице Набережной.

На место происшествия направлено дежурное отделение 23-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС. По прибытию выяснилось, что огнем полностью охвачено перекрытие и одна из комнат здания.

«В 13:21 пожар был локализован, в 14:45 - ликвидировали на площади 70 квадратных метров, причина устанавливается. От ГСЧС привлекалась одна единица техники и четыре человека личного состава», – говорится в сообщении.

Напомним, что в селе на Николаевщине из-за детской игры со спичками горел сеновал.