Спасатели Николаевщины за сутки потушили 23 пожара на открытых территориях – в основном из-за неосторожного обращения с огнем

За прошедшие сутки, 13 августа, спасатели на Николаевщине 23 привлекались для тушения пожара на открытых территориях.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Преимущественно горели: сухая трава, кустарники и мусора в Арбузинском, Баштанском, Березанском, Вознесенском, Витовском, Веселиновском, Снигиревском, Новобугском, Казанковском, Очаковском, Николаевском районах и Николаеве. Основной причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем гражданами. Общая площадь, которую прошел огонь составила более 17 га.

В селе Новоегоровка Баштанского района пожар сухой травы перекинулся сразу на три хозяйственные постройки. Дежурным караулом 7-й Государственной пожарно-спасательной части не допущено распространение площади горения, которая на момент прибытия составила 150 квадратных метров.

Также горела хвойная подстилка в Вознесенском районе (Прибугское лесничество) на площади 1800 квадратных метров. По предварительным данным причиной пожара стал поджог.

«На все случаи обеспечено оперативное реагирование подразделений Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области, также привлечены сотрудники и техника местной пожарной охраны «Александровка», «Покровка», «Коблево», ГП «Вознесенское лесное хозяйство», – говорится в сообщении.

Напомним, что за сутки николаевские спасатели 13 раз тушили пожары сухой травы и мусора.