«Простояла века, но не выдержала каникулы школьника»: В России подросток-«сатанист» сжег старинную церковь

Школьника заподозрили в поджоге деревянной церкви Успения Пресвятой Богородицы, построенной в конце ХVIII века в карельском городе Кондопога.

Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

«Подозревается школьник 15 лет. Он причисляет себя к сатанистам. Якобы церковь ему просто не понравилась», — сказал собеседник агентства.

Начальник регионального МЧС Сергей Шугаев уточнил, что церковь начала гореть снаружи.

«Огонь начал распространяться с северной стороны храма, поэтому церковный сторож не сразу заметил пожар», — отметил он.

На восстановление Успенской церкви потребуется до 80 миллионов рублей, считает архитектор-реставратор из экспертного совета Росохранкультуры Татьяна Вахрамеева.

«Наверняка сказать сложно, но, если предположить, что восстановление пройдет с обустройством интерьера со всеми техническими, инженерными системами, это может быть до 80 миллионов рублей. Сейчас необходимо разобрать то, что осталось, под контролем специалистов. Те сохранившиеся элементы, которые могут быть использованы при восстановлении, в том числе, в качестве образцов, нельзя просто выбросить — их нужно разобрать и внимательно осмотреть», — пояснила она.

Пожар произошел 10 августа. Сообщение о возгорании поступило в 09:33 мск. Через восемь минут на место прибыли пожарные. К тому моменту здание полыхало практически по всей площади. «Церковь вся сгорела», — уточнили в МЧС.

Построенная в 1774 году церковь Успения Пресвятой Богородицы — объект культурного наследия федерального значения. Это выдающийся памятник народного деревянного зодчества конца ХVIII века и одна из главных достопримечательностей региона. Ее высота 42 метра, она считалась одной из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере.

Напомним, ранее на Львовщине сгорела деревянная церковь 18 века.