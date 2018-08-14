Институт рака принял на работу заместителем директора экс-прокурора из Винницы, который устроил пьяное ДТП в центре Киева

Скриншот видео В Национальном институте рака на должность уполномоченного по борьбе с коррупцией в ведомстве и заместителем директора по административно-хозяйственной работе трудоустроился бывший прокурор из Винницы Анатолий Головко.

Приказ о назначении Головко в Национальный институт рака, датированный февралем 2018 года, опубликовала в Facebook представительница Центра противодействия коррупции Александра Устинова.

В то же время Цензор.НЕТ сообщает, что в декабре 2016 года, бывший сотрудник Винницкой прокуратуры Головко стал участником тройного ДТП в Киеве. Будучи пьяным, он проигнорировал запрещающий сигнал светофора, протаранил трех других участников дорожного движения, пытался сбежать от полиции и сбил рекламный щит. При задержании Головко утверждал, что за рулем автомобиля-нарушителя находился не он.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальный институт рака в конце года в обход системы государственных закупок Prozorro «раздерибанил» 10 миллионов гривен, выделенных из госбюджета на автоматизацию.