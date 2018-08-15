«Спецназ, гранаты и взрывы»: Опубликовано видео штурма камеры «торнадовцев», устроивших бунт в Лукьяновском СИЗО

Пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган обнародовала видео штурма «торнадовцев» в Лукьяновском СИЗО.

Соответствующее видео размещено на странице в Facebook.

«Кто еще мне хочет рассказать о героях Торнадо-Шахтерска? Так они ели, пили, жили и не тужили в СИЗО. Конечно, на Донбассе было все у них хорошо: грабили, рейдерили и убивали. А сейчас это им волонтеры привезли», — написал на своей странице в Facebook сотрудник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ, экс-офицер 72-й бригады ВСУ Сергей Мисюра.

При этом он отметил, что ждет новостей о том, «что будет с работниками СИЗО». В комментариях в посту Сарган сообщила, что пока идет следствие.

Напомним, бунт в Лукьяновском СИЗО подняли бойцы добровольческой роты «Торнадо«. По словам заключенных, их пытались развести по разным изоляторам.

Позже в ГПУ сообщили, что бунт поднялся из-за обысков, которые устроили в изоляторе сотрудники военной прокуратуры и СБУ. В камере бойцов нашли самодельные взрывные пакеты, сделанные из стирального порошка и спичек, холодное оружие, топливо, мангал и даже ноутбук.

Отметим, что возле Лукьяновского СИЗО произошла потасовка с участием спикера замглавы Минюста.