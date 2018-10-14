На Харьковщине во дворе частного дома нашли 229 боеприпасов времен Второй мировой

Во дворе частного дома в селе Волохов Яр Чугуевского района Харьковской области обнаружили 229 боеприпасов времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

«Всего пиротехниками было обнаружено 229 боеприпасов, среди которых: 125 минометных мин разного калибра, 42 гранаты, 4 противотанковые мины и 58 других видов взрывоопасных предметов», – говорится в сообщении.

Всех их обезвредили на специальной площадке путем подрыва. Пострадавших нет.

Напомним, ранее на Николаевщине пиротехники и водолазы очищали Черное море от снарядов времен Второй мировой войны