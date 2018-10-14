В Киеве националистам не дали снести памятник Ватутину – они забросали его яйцами

В воскресенье, 14 октября, в Киеве около 300 активистов забросали яйцами памятник Герою Советского Союза, генералу армии Николаю Ватутину.
Об этом сообщают Украинские новости.
Националисты из ОУН собрались в Мариинском парке, чтобы снести памятник советскому военначальнику Николаю Ватутину. Около 11:50 активисты во главе с командиром добровольческого батальона Организации украинских националистов (ОУН) Николаем Кохановским закидали яйцами памятник участникам Январского восстания 1918 года в Мариинском парке.
До этого они пытались установить лестницу у памятника, но правоохранители отобрали ее и не допустили их.
По ходу марша ОУН уже начались столкновения с полицией у памятника Январскому восстанию. Полиция оттеснила националистов от памятника.
У одного из участников акции - нацисткая нашивка. В 12:00 они перешли к памятнику Ватутина.
Кохановский подчеркнул недопустимость присутствия данных памятников в условиях конфликта на Донбассе и декоммунизации, после чего активисты забросали памятник яйцами. Правоохранители окружили оба монумента, задержаний не было.
Напомним, что ранее в Очакове повалили памятник Ленину.