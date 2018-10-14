В Киеве националистам не дали снести памятник Ватутину – они забросали его яйцами

В воскресенье, 14 октября, в Киеве около 300 активистов забросали яйцами памятник Герою Советского Союза, генералу армии Николаю Ватутину.

Об этом сообщают Украинские новости.

Националисты из ОУН собрались в Мариинском парке, чтобы снести памятник советскому военначальнику Николаю Ватутину. Около 11:50 активисты во главе с командиром добровольческого батальона Организации украинских националистов (ОУН) Николаем Кохановским закидали яйцами памятник участникам Январского восстания 1918 года в Мариинском парке.

До этого они пытались установить лестницу у памятника, но правоохранители отобрали ее и не допустили их.

По ходу марша ОУН уже начались столкновения с полицией у памятника Январскому восстанию. Полиция оттеснила националистов от памятника.

У одного из участников акции - нацисткая нашивка. В 12:00 они перешли к памятнику Ватутина.

Кохановский подчеркнул недопустимость присутствия данных памятников в условиях конфликта на Донбассе и декоммунизации, после чего активисты забросали памятник яйцами. Правоохранители окружили оба монумента, задержаний не было.

Напомним, что ранее в Очакове повалили памятник Ленину.