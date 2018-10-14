В Николаеве вандалы разбили стеклянную остановку в Кульбакино

В понедельник, 14 октября неизвестные разбили стеклянную остановку «Железнодорожный переезд» в микрорайоне Кульбакино.

Об этом сообщила местная жительница Елена Соколовская в группе «Николаев, как он есть» на Facebook.

Сегодня 14.10.2018, в честь праздника, «николаевцы» поздравили нас всех и сделали «пидарунок», - написала Елена Соколовская.

Стоит отметить, что сегодня по всей стране отмечают День Защитника Украины.

Напомним, в центре города Баштанка в ночь с 5 на 6 октября неизвестные повредили ворота частного дома и сломали две березы.