В Португалии ураган «Лесли» оставил около тысячи домов без электричества

Ураган «Лесли», который пронесся по Португалии, оставил около 300 тысяч домохозяйств без электроснабжения. Из-за непогоды травмы получили 27 человек.

Об этом сообщает DW.

Согласно сообщению испанской метеорологической службы Aemet, сила ветра достигала 120 километров в час. Когда «Лесли» в субботу вечером ударил по побережью Португалии, он уже ослабел от уровня урагана первой категории до тропического шторма.

«Впрочем, шквальный ветер и сильный дождь принесли немалый вред в городах на побережье к северу от столицы страны, Лиссабона: были вырваны с корнем или повалены около тысячи деревьев, затоплены целые улицы. Главная автомагистраль страны была временно перекрыта из-за падения дерева, повреждено около 200 линий электропередач», - пишет издание.

Из-за стихии аэропорт Лиссабона отменил часть рейсов.

Сообщается, что после Португалии «Лесли» направился на север Испании, местные власти уже предупредили о сильных дождях и шторме.

Напомним, шторм «Флоренс», который обрушился на атлантическое побережье США в пятницу, унес жизни 13 человек.