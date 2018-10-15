Немецкий автобус с паломниками по дороге в Италию попал в ДТП – 13 человек пострадали

Немецкий автобус, перевозивший преимущественно подростков-туристов в Италию, в воскресенье попал в ДТП возле швейцарского города Лугано.

Об этом сообщает Bild.

Автобус, на борту которого находились 25 пассажиров, врезался в металлический столб на обочине трассы, на котором крепились дорожные знаки.

В автобусе ехали молодые люди в возрасте от 16 до 23 лет, трое сопровождающих и водитель. Причины аварии неизвестны.

В результате аварии 13 человек были травмированы, трое находятся в тяжелом состоянии.

Позже стало известно, что группа ехала из Кельна в итальянский город Ассизи. Все они были паломниками, группу сопровождали два пастора.

Напомним, в Киеве водитель автомобиля «Honda», находясь в сильном алкогольном опьянении после распития в ТРЦ «Форсаж», поехал кататься по городу и слетел с Индустриального путепровода вниз.