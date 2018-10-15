ГСЧС: В больницах остаются еще более 90 человек, пострадавших от взрывов на Черниговщине

В медучреждениях г.Прилуки и пгт. Парафиевка остается 91 человек, в том числе один ребенок, которые были эвакуированы в результате пожара и детонации боеприпасов вблизи Ични (Черниговская обл.).

Об этом сообщили в Государственой службе по чрезвычайным ситуациям по состоянию на 14:00 14 октября.

«Пиротехническими подразделениями отработаны 7 заявок, (с начала привлечения - 238). Проверен и очищен от взрывоопасных предметов 21 населенный пункт (Заудайка, Малая Дивица, Обычив, Буримка, Безбородьков, Шиловичи, Монастырище, Ольховая, Коломийцево, Полова, Колесники, Лесные Сорочинцы, Стрельники, Левки, Городня, Тарасовка, Гмырянка, Коршаки, Ичня, с.Лучковка и Красное)», - сообщили в ГСЧС.

Продолжается проведение комиссионных обследований жилых зданий, сооружений, объектов социальной сферы и жизнеобеспечения: обследовано 3529 объектов из 9713 (36,3%).

Объекты жизнеобеспечения Ичнянского района - электроснабжение, стационарная телефонная связь, водоснабжение и водоотведение работают в штатном режиме.

«Остаются отключенными от газоснабжения 3 тыс. 737 абонентов в 8 населенных пунктах (г. Ичня, Гмырянка, Иржавец, Гужовка, Рожновка, Крупичполе, Буримка, Максимовка). Проводятся работы по подключению этих населенных пунктов. Организована круглосуточная работа «горячей линии» по телефонам (046) 2-678-274, (046) 2-676-003», - говорится в сообщении.

Напомним, интенсивность взрывов на арсенале возле Ични в ночь на субботу существенно уменьшилась по сравнению с ночью предыдущих суток.