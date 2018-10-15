На Николаевщине снова загорелся комбайн – это уже пятый подобный случай с начала осени

В Еланецком районе Николаевской области днем 14 октября загорелся комбайн, который находился за пределами села Ясногородка.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Пожар охватил площадь в 6 кв.м. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось уберечь комбайн от полного уничтожения. Причина пожара устанавливается.

С начала осени это уже пятый случай, когда горят комбайны. Ранее возгорания случались в Веселиновском, Братском, Еланецком и Березанском районах.