В Германии самолет врезался в толпу людей при посадке – трое погибли

В Германии легкомоторный самолет «Cessna» врезался в группу людей в федеральной земле Гессен.

Об этом сообщает местное издание Osthessen News.

Отмечается, что пилот не сумел посадить самолет на полосу и решил пойти на второй круг, однако не смог набрать высоту. Самолет пробил ограду и врезался в людей.

В результате происшествия погибли три человека: две женщины и ребенок. Восемь человек получили ранения. Летчик и его пассажиры при посадке остались невредимы.

Свидетели трагедии заявляют о том, что в процессе полета у воздушного судна произошел отказ двигателя – при совершении посадки, мотор самолета не функционировал. Известно, что погода была хорошей. В причинах случившегося предстоит разобраться полицейским.

At least 3 people die and 8 wounded after a Cessna 172 (D-EFJX) hit a group of people at Wasserkuppe Airfield, Germany. https://t.co/dgOF3HIq4B pic.twitter.com/5vifSJ3Geo — Breaking Aviation News (@breakingavnews) 14 октября 2018 г.

Напомним, что на Филиппинах легкомоторный самолет упал на жилой дом, в результате чего погибли 10 человек.