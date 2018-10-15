В Германии самолет врезался в толпу людей при посадке – трое погибли

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В Германии легкомоторный самолет «Cessna» врезался в группу людей в федеральной земле Гессен.

Об этом сообщает местное издание Osthessen News. 

Отмечается, что пилот не сумел посадить самолет на полосу и решил пойти на второй круг, однако не смог набрать высоту. Самолет пробил ограду и врезался в людей.

В результате происшествия погибли три человека: две женщины и ребенок. Восемь человек получили ранения. Летчик и его пассажиры при посадке остались невредимы.

Свидетели трагедии заявляют о том, что в процессе полета у воздушного судна произошел отказ двигателя – при совершении посадки, мотор самолета не функционировал.  Известно, что погода была хорошей. В причинах случившегося предстоит разобраться полицейским.

Напомним, что на Филиппинах легкомоторный самолет упал на жилой дом, в результате чего погибли 10 человек.

Julia Davudenko

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