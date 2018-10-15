В Индонезии обрушилась часть школы – погибли 20 человек

В Индонезийской провинции Северная Суматра обрушилась часть здания начальной школы, в результате погибли 20 человек.

Об этом сообщает CNN.

Обрушение школы произошло из-за проливных дождей и наводнения, которые вызвали селевые потоки. По предварительным данным погибло 20 человек, из них 11 погибших были ученикам школы.

Как известно, 28 сентября на индонезийский остров Сулавеси обрушилось цунами, спровоцированное мощным землетрясением магнитудой 7,5. Волна цунами высотой до 3 метров накрыла город Палу на Сулавеси. Сразу после землетрясения экстренные службы Индонезии объявляли предупреждение об опасности цунами, однако впоследствии сняли его. Волна пришла сразу после того, как местные власти отменили предупреждение.

Ранее сообщалось, что количество погибших в результате землетрясения и цунами в Индонезии, по последним данным, превысило две тысячи человек.