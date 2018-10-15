Николаевец нес на руках ребенка и провалился в люк – пострадали и мужчина, и малыш

В Николаеве во дворе дома №22 на улице Океановской (Артема) мужчина провалился в люк, когда нес на руках своего пятимесячного ребенка.

Об этом в Facebook-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді» написала мать ребенка Виктория Бойченко.

«Куда, а главное на кого жаловаться? Бетонная крышка ничего не закрывает. Муж шел с ребенком на руках, не увидел, случайно наступил и одной ногой провалился в него. При этом ребенок вылетел из рук и упал лицом на землю! Да, нужно смотреть под ноги, не спорю. Но если бы люк был нормально закрыт, ничего бы не случилось! Во дворе гуляют и другие дети, и точно так же могут туда провалиться! У ребенка все лицо в ссадинах, у мужа травмирована нога. На кого в данном случае писать жалобу? Кто ответственный за люки?» - рассказала девушка.

Напомним, что ранее в Николаеве девочка вместе с собакой провалилась в канализационный колодец, который вместо люка был «закрыт» детским матрасом.