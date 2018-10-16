В Николаеве ночью горел жилкоп – спасатели успели вынести погорельца из задымленного дома

В Николаеве ночью 16 октября спасатели вынесли мужчину из задымленного дома в Центральном районе города.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужба чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

В 01:39 на линию «101» сообщили о пожаре в частном жилом доме на улице Малой Морской. Сообщение поступило от соседей, которые почувствовали запах дыма.

Прибывшие на место спасатели установили, что в одной из жилых комнат загорелся ковер и вещи домашнего обихода.

Пожарные вынесли из задымленного помещения хозяина и передали медикам. Карета скорой помощи госпитализировала 36-летнего пострадавшего в лечебное учреждение.

В 01:50 пожар площадью два квадратных метра локализовали, а в 01:55 – ликвидировали. Вероятная причина возгорания – неосторожность при курении.

От ГСЧС работало семь человек личного состава и две единицы техники.

Напомним, как на Николаевщине при пожаре в летней кухне погиб 61-летний владелец дома.