На Николаевщине мужчина пошел за грибами и наткнулся на артиллерийский снаряд

В Николаевской области 15 октября группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда спецназначения уничтожила артиллерийский снаряд времен прошлых войн, который случайно нашел мужчина при сборе грибов.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужба чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

«На опасную находку, накануне, наткнулся человек во время сбора грибов на открытой территории в границах с. Ковалевка Николаевского района. Об этом он сообщил спасателям. Пиротехническим расчетом находку классифицировано, как артиллерийский снаряд калибром 152 мм. и уничтожено путем контролируемого подрыва», – говорится в сообщении.

В ГСЧС обращаются к гражданам, что при обнаружении предмета, внешне похожего на боеприпас, немедленно сообщите Службу спасения и полицию по экстренным номерам 101 и 102. Ни в коем случае не подпускайте к месту находки посторонних лиц, особенно детей. Не проводите никаких действий с находками. Пренебрежение правилами безопасности может привести к трагедии.

Напомним, как на Харьковщине во дворе частного дома нашли 229 боеприпасов времен Второй мировой.