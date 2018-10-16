На Виннитчине разбился истребитель Су-27, погибли два пилота – Генштаб сообщил, что один из США, но вскоре изменил информацию

Во время учебно-боевого полета в районе села Уланов Винницкой области упал самолет Су-27.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

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20:01 В военной прокуратуре Центрального региона Винницкого гарнизона со ссылкой на Генштаб также написали, что в результате трагедии погиб военнослужащий Нацгвардии США и украинский военнослужащий, однако вскоре эта информация из публикации пропала - указано только количество погибших.

19:54 По информации украинского милитарного портала, этот истребитель был в составе 831-й бригады тактической авиации, которая дислоцируется в Миргороде.

19:45 УНН также публикует фото и видео с места, где разбился истребитель. На них видно, что на данный момент там работают военные и правоохранители, а также присутствует техника.

19:36 Военная прокуратура Центрального региона Винницкого гарнизона открыла по данному факту уголовное производство по статье 416 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил полетов или подготовки к ним»). Проведение досудебного расследования поручено следователям Управления национальной полиции в Винницкой области, сообщает пресс-служба ведомства.

19:16 Издание Винница.Инфо публикует фотографии с места происшествия и комментарии местных жителей касательно данного инцидента.

«Не так высоко летел, как для «сушки». Громко. Потом где-то пропал из виду. А потом штопором пошел. Запчасти по всему полю. Дымились. Люди сначала из любопытства выбежали посмотреть, что произошло, а затем во всех шок. Сейчас на место трагедии никого не пускают», - рассказал изданию мужчина.

18:57 В Генштабе ВСУ официально подтвердили информацию о гибели двоих пилотов. Однако стоит отметить, что в первом посту, скриншот которого опубликовало УНН, было указано, что погиб украинский военнослужащий и военнослужащий Воздушных Сил Нацгвардии США. Спустя некоторое время пост был удален - в новом о погибшем пилоте из США речи не было.

18:10 В Генштабе сообщили, что упал самолет Су-27.

«Сегодня, около 17 часов в районе села Уланов (между населенными пунктами Бердичев и Хмельник) в ходе выполнения учебно-боевого полета упал самолет Су-27. Осуществляются поисково-спасательные мероприятия», - говорится в сообщении.

В то же время Украинский милитарный портал сообщает, что упал истребитель с бортовым номером 70. По предварительной информации, найдены его обломки.

В свою очередь, Depo.Винниця со ссылкой на источники в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщает, что на месте происшествия обнаружены тела двух погибших.

«Подразделения ГСЧС ликвидировали горение останков самолета. Сейчас привлечено семь человек личного состава и две единицы техники. К месту происшествия следует оперативная группа», - пишет издание.

Напомним, что ранее во время показательного полета в Румынии разбился истребитель МиГ-21.