В Николаеве в многоэтажке горел балкон – спасатели быстро ликвидировали пожар, который перекинулся на крышу

В Николаеве вечером во вторник, 16 октября по проспекту Центральному, 22 Б в многоэтажке горел балкон на четвертом этаже.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Федор Левченко.

«Дома никого нет, пламя очень сильное и перекинулось на кришу. По словам соседей, в квартире проживает «неадекватный» мужчина, который постоянно курит и употребляет алкоголь», - написал Левченко.

Также он отметил, что в 19:02 пожар был потушен вовремя прибывшими пожарными.

Напомним, что в Николаеве ночью горел жилкоп – спасатели успели вынести погорельца из задымленного дома.