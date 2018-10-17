«Больные на всю голову»: Возле Николаева вандалы сломали поклонный крест и выбросили его в поле

В ночь с 13 на 14 октября при въезде в село Лупарево возле Николаева вандалы сломали православный поклонный крест.

Об этом сообщает Николай Маринец в группе в Facebook «Лупарево».

«Ночью какие-то больные на всю голову, переломали поклонный крест при въезде на Лупарево ... и выкинули в поле, примерно метров за 600! Люди принесли его к церкви... теперь думаем - как восстановить ущерб», - сообщила и.о. старосты сел Лиманы и Лупарево Наталия Панаший.

Некоторые пользователи, комментируя данную публикацию, предлагали отрывать руки вандалам, а также отмечали, что люди взяли на себя огромный грех и им это воздастся.

«В церкви - верующие плакали ... 5 лет простоял, собирали деньги по людям! А тут взяли - и уничтожили!» - добавила Панаший.

Напомним, что в ночь на вторник, 16 октября, в центре Николаева неизвестные разгромили парк: сломали восемь скамеек и несколько урн – сумма ущерба более ₴30 тысяч.

В частности, городской голова Николаева Александр Сенкевич недоволен уровнем агрессии и вандализма жителей города. При этом он отмечает, что причиной этому является недостаток уровня культуры и образования.