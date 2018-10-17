Еще одного подозреваемого в покушении на Гандзюк суд отпустил под домашний арест

Херсонский городской суд отправил под домашний арест фигуранта дела о нападении на активистку Екатерину Гандзюк Виктора Горбунова.

Об этом сообщает INSIDER.

Ходатайство об изменении меры пресечения подали адвокат подозреваемого и прокурор, мотивируя это тем, что Горбунов изначально согласился сотрудничать со следствием.

Следствием установлено, что Горбунов по предварительному сговору с Торбиным, Вишневским, Васяновичем и Грабчуком, действуя по ранее оговоренному плану, купил две бутылки серной кислоты, которой 31 июля злоумышленники облили Гандзюк.

По словам подсудимого, намерения совершать уголовное преступление он не имел, поэтому сразу указал на всех участников преступления. Ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест Горбунов обусловил тем, что имеет гражданскую жену, которая на шестом месяце беременности.

Напомним, 31 июня в Херсоне неизвестный облил Екатерину Гандзюк концентрированной серной кислотой. Полиция расследует нападение как покушение на убийство. Следствие подозревает в совершении нападения на херсонскую активистку пятерых бывших участников АТО. Это – Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук. В организации преступления обвиняется Торбин. Всем пятерым подозреваемым суд избрал меру пресечения: четверо взяты под стражу, один находится под круглосуточным домашним арестом.