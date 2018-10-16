В Николаеве «BMW» на повороте врезался в бордюр - пострадали два человека

Ночью во вторник, 16 октября, в Николаеве произошло дорожно-транспортное происшествие при участии легкового автомобиля, в результате которого пострадали два человека.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

Автомобиль BMW ехал по улице Генерала Карпенко и при повороте на проспект Центральный врезался в бордюр. По предварительной информации, водитель и пассажир транспортного средства получили травмы неизвестной степени и были госпитализированы. Автомобиль получил серьезные механические повреждения.

На данный момент на месте работают сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа, обстоятельства произошедшего выясняются.

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Напомним, что ранее в Николаеве грузовик снес столб.