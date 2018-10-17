В Луцке парни залезли на вагон ради селфи – одного из них ударило током, он в тяжелом состоянии

Фото: иллюстрация из интернета В Луцке молодые люди залезли на вагон, чтобы сделать селфи и одного из них поразило током.

Об этом сообщают Факты.

Так, трое парней на железнодорожной станции взобрались на вагон ради селфи, после чего одного из них поразил ток более чем 20 тысяч вольт.

Очевидцы оказывали ему помощь до приезда «скорой помощи». 19-летнего молодого человека госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. Ещё один парень получил незначительный ожог руки, а третий отделался испугом.

Ранее сообщалось, что на Житомирщине мальчика ударило током при попытке сделать сэлфи на крыше поезда.