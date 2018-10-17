При падении истребителя Су-27 погиб полковник авиации Петренко – данные о втором пилоте обещают сообщить позже

В результате падения в Винницкой области истребителя Су-27 погиб замкомандира по авиации ВС ВСУ полковник Иван Петренко.

Об этом сообщает пресс-центр командования Воздушных сих Вооруженных сил Украины.

Как известно, около 17:00 во вторник, 17 октября, во время учебно-боевого полета в районе села Уланов Винницкой области разбился самолет Су-27 с бортовым номером 70, который принадлежал 831-й бригаде тактической авиации, которая дислоцируется в Миргороде. Вследствие катастрофы погибли два пилота, однако в Генштабе сначала сообщили, что одним из них был военнослужащий Воздушных сил Нацгвардии США, но вскоре этот пост был удален. Позже в ВВС США подтвердили гибель своего пилота в аварии.

«Тела летчиков найдены, командиром экипажа был полковник Петренко Иван Николаевич, заместитель командира по авиации - начальник авиации воздушного командования «Восток» Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Подготовлен к ведению боевых действий в качестве инструктора в полном объеме курса боевой подготовки днем и ночью в сложных метеоусловиях. Данные второго пилота, сообщим позже», – говорится в сообщении.

В то же время «Громадське» со ссылкой на командира Воздушного Командования «Восток» Олега Струцинского пишет, что Петренко был летчиком 1 класса. Коллеги Петренко отмечают, что он был одним из лучших летчиков вообще, «таких пилотов, возможно, осталось 40-50 на всю Украину». Петренко участвовал в боевых действиях на Донбассе. Последний год он жил и служил в Днепре. У 46-летнего пилота осталась дочь.

Напомним, что штурмовик из Николаевской авиационной бригады разбился в Запорожской области – погиб пилот.