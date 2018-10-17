В Киеве возле Кабмина неизвестные облили нечистотами двух депутатов от БПП

Сергей Каплин, Александр Сугоняко В Киеве возле здания Кабмина двое злоумышленников облили неизвестным веществом с неприятным запахом двух депутатов.

Об этом сообщает Укрінформ.

Так, неизвестные облили веществом двух депутатов от БПП Сергея Каплина и Александра Сугоняко, и участницу Всеукраинской акции протеста профсоюзов.

В свою очередь полиция диалога сообщила о двух задержанных. Их, скорее всего, доставят в Печерский райотдел полиции Киева. После этого инцидента правоохранители взяли Дом правительства под усиленную охрану.

Как известно, в среду Федерация профсоюзов Украины проводит в Киеве второй этап всеукраинской акции протеста. Участие в акции принимают несколько тысяч человек. Они прошли от парка Тараса Шевченко к правительственному кварталу, держа в руках флаги с символикой профсоюзов и плакаты с надписями «Нет бессмысленным реформам», «Медикам достойную оплату труда» и другие.

Они также планируют провести митинг под Верховной Радой, где будут требовать до конца 2018 принять профсоюзный законопроект, не повышать цены на природный газ, топливо, тарифы на электроэнергию и жилищно-коммунальные услуги, транспортные услуги.

Ранее сообщалось, что праворадикалы облили нечистотами главу фракции БПП в горсовете Николаева – в ответ Ентин начал угрожать им пистолетом. После прокурор Дунас отказал ей в приеме, а спустя несколько часов после происшествия сотрудники Центрального отдела полиции отпустили двух праворадикалов из организации «Социал-национальная ассамблея», которых задержали за возможную причастность к обливанию фекалиями депутатов горсовета.